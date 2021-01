Duizenden euro's boete voor vervoeren lachgas in auto, bestuurder rijdt door en krijgt dubbele boete

Fors meer mensen in de bijstand in regio Amersfoort

14 januari In de regio Amersfoort is het aantal mensen dat gebruikmaakt van een bijstandsuitkering in elf jaar tijd sterk toegenomen. In Scherpenzeel verdrievoudigde dit aantal zelfs. Dat blijkt uit een nieuw overzicht van het CBS over de periode tussen medio 2009 en medio 2020.