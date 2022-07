Duo op witte scooter trekt schietend een spoor van vernieling: ‘Beter kogels in mijn auto, dan in mijn lijf’

Het leven dendert als vanouds door, maar in deze Amersfoort­se zorgcentra was corona nooit écht weg

Opnieuw is het coronavirus bezig aan een opmars in Nederland. Ondanks de oplopende besmettingscijfers functioneert het openbare leven weer als vanouds. Maar in zorginstellingen ging dat de afgelopen maanden anders. Daar verdwenen de maatregelen nooit helemaal.

