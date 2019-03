Dutch Open is binnen in Amersfoort: nu het WTA-toernooi voor vrouwen

Hardlopers in bos Birkhoven: ‘Zijn ze gek geworden?’

6:02 Stichting Het Utrechts Landschap verplicht groepen wandelaars, hardlopers en andere sporters in haar gebieden tot een eenmalige betaling van 32,50 euro en, afhankelijk van de activiteit, een terugkerende bijdrage per deelnemer. Onder de sportieve gebruikers in Birkhoven is onrust ontstaan over de regeling.