Duurzaam kerstshoppen? Dat kan zondag bij deze wintermarkt: ‘We leven in een weggooimaatschappij’

update Wijk in Baarn voor tweede keer in drie dagen (deels) zonder water, en even later ook zonder stroom

Een deel van de Componistenwijk in Baarn moest het vanochtend opnieuw zonder water stellen. Op zo’n 8 meter van de plek waar zaterdag de waterleiding scheurde, was het dinsdagochtend weer mis. Even later zaten de bewoners van de buurt ook nog zonder stroom. Inmiddels zijn beiden zaken hersteld.

22 november