Dylan (17) is eigen baas en schildert 80 uur per week: ‘Vermoeiend? Soms. Je moet er wat voor over hebben’

Theo werd op 57-jarige leeftijd Tanja: ‘Ineens wist ik het: wauw, ik ben een vrouw’

9:00 In deze tijd is het bijna niet voor te stellen, maar toen trans vrouw Tanja in de jaren zestig en zeventig opgroeide als Theo, waren er geen bekende trans mensen met wie hij zich kon identificeren. Theo probeerde al die jaren een goede man te zijn, totdat hij er op zijn 57ste niet langer omheen kon. Een monoloog.