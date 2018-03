Echtgenoot aangehouden na vondst dode vrouw in Amersfoort

VIDEOIn een woning op de Noordewierweg in de Amersfoortse wijk Soesterkwartier is een dode vrouw (75) aangetroffen. De aanwezige echtgenoot van de vrouw (73) is aangehouden.

De man wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij haar overlijden, aldus de politie. ,,Het motief ligt vermoedelijk in de relationele sfeer." De man is ingesloten.

Het slachtoffer is gevonden in een woning boven voormalig tabakszaak Piet Galesloot. Rond 10.15 uur kreeg de politie de melding dat een vrouw dood in de woning lag. Volgens buurtbewoners is de verdachte in zijn woning geboeid en kon hij door de politie rustig worden meegenomen.



De eigenaar van de tabakszaak sloot in juli 2015 de deuren van zijn zaak wegens ziekte. De eigenaar werd in maart dat jaar met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij had een longontsteking en een nier moest verwijderd worden. Twee weken bracht hij in kritieke toestand door op de intensive care.

Het stel van in de zeventig was erg betrokken in de buurt, aldus een buurtbewoner. ,,Ik heb geen ruzies vernomen. Het waren de liefste mensen.''



De politie is nog aanwezig in de woning en zet het onderzoek voort.

Volledig scherm © AD