Eemdijk wil Willem Romp houden, trainer komt terug op zijn besluit om te vertrekken

De Utrechter gaf eerder te kennen op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging, waarna Eemdijk het in oktober op de clubwebsite plaatste. ,,Mijn grootste angst was eigenlijk dat ik een jaar te lang bij Eemdijk zou blijven”, zegt de voormalige trainer van Roda’46. ,,Dat was destijds de reden om te zeggen dat ik ging vertrekken. De situatie ligt nu anders, mede doordat de spelers hebben aangegeven dat ze een langere samenwerking met elkaar meer dan zien zitten.”

Twijfels

Romp, die in beeld was bij de Utrechtse poulegenoot DHSC, kreeg twijfels na de lokroep van de selectie en de vraag vanuit het bestuur en de technische commissie om te blijven. ,,Soms lopen de dingen zo. Des te knapper is het misschien wel om er samen op terug te komen. En hoe mooi zou het zijn om met Eemdijk de stap omhoog te maken?”, droomt de oefenmeester van promotie naar de derde divisie.

Eemdijk, waar hij aan zijn vierde seizoen bezig is, staat momenteel eerste in de vierde divisie B met acht punten voorsprong op nummer twee SC Genemuiden.

Wellicht zullen er ook wenkbrauwen fronsen bij het lezen van het bericht dat Romp alsnog bij Eemdijk blijft. ,,Mensen van de club en dierbaren zeiden allemaal dat ik daar maling aan moet hebben. En daar hebben ze gelijk in. Ik ben heel blij - en ook opgelucht - dat het nu bekend is en dat ik nog een jaar langer bij deze mooie club mag werken. Als het niet goed had gevoeld en ik de gedachte had dat het niet mogelijk was om door te gaan bij Eemdijk, had ik het niet gedaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.