Eemnes worstelt met omgekeerde vlaggen: ‘Ze moeten een keer weg, boeren moeten dat wel begrijpen’

maand later Van doodgewoon dorpje tot plotseling middelpunt van boerenver­zet: hoe gaat het nu in Stroe?

Heel even waren Stroe en Gert-Jan Brouwer (51) het middelpunt van Nederland. Precies een maand geleden was het land van Brouwer dé locatie voor de massale boerendemonstratie. Nog dagen daarna stopten er mensen op zijn erf om ‘even te kijken’ waar het was, die actie. ,,Ik heb hier zelfs Rotterdammers gehad’’, zegt Brouwer. ,,Een gékkenhuis was het.’’

22 juli