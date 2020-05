Een 5,1 mag geen 5,7 worden: ministerie verbiedt gymnasium eindcijfers op eigen houtje op te krikken

Tweede hervormde kerk Woudenberg gaat De Ooster­poort heten: ‘Een plek om samen te komen en een veilige plaats om te schuilen’

11:52 Het kerkelijk centrum dat de hervormde gemeente in Woudenberg wil bouwen in de nieuwbouwwijk Het Groene Woud, krijgt de naam De Oosterpoort. Dat is onder meer een knipoog naar De Poort, een bekend kruispunt in het centrum van Woudenberg. Het kerkelijk centrum komt in het oosten van Woudenberg te staan.