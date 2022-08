Een Belgenmonument zonder Belgische vlag? Dat kan niet, vond Jan, en dus schafte hij er zélf één aan

Op het Belgenmonument hoort een vlag. Een Bélgische vlag. En laat die nou níet wapperen op het bouwwerk, dat onze zuiderburen na de Eerste Wereldoorlog in Amersfoort als dank voor het onderdak neerzetten. Voor Jan Koelstra van Probus Leusden onbestaanbaar, en dus wil hij daar op Open Monumentendag, 10 en 11 september, verandering in aanbrengen.

Ten eerste: waar staat Probus Leusden eigenlijk voor?

,,Een club van gepensioneerde, maatschappelijk betrokken mensen. Opgericht in 1987 in Leusden met verbindende elementen zoals vriendschap, hulpvaardigheid, verbreding van kennis en belangstellingssfeer. We blijven onszelf vormen, met zaken gerelateerd aan Leusden of de actualiteit.”

Wat doen jullie?

,,We verdiepen ons bijvoorbeeld in de energietransitie, zoals waterstof, vervoer in de toekomst en voedseltransitie. We vestigen aandacht op ‘local heroes’ uit Leusden en omgeving. Voor de gemeenteraadsverkiezingen lieten we ons informeren over de standpunten van de partijen. En we bezochten het Belgenmonument.”

Quote We verbazen ons over de staat van het monument en park Jan Koelstra, Probus Leusden

Wat zijn jullie te weten gekomen?

,,Paula Brosius, stadgids van Gilde Amersfoort, is dé specialist van het grootste monument van Nederland. Zij weet veel te vertellen over het Belgenmonument, een aanrader. Aanvankelijk zou het een museum worden, maar het is bij dit grote bouwwerk gebleven.”

En daar misten jullie de Belgische vlag?

,,Op het Belgenmonument hoort een Belgische vlag. We zoeken uit wie verantwoordelijk is voor het beheer van het Rijksmonument; gemeente Amersfoort of is het de Staat? We zijn er nog niet uit, de vlag is inmiddels wel aangeschaft, en die overhandigen we dus volgende maand.”

Wat zou een vervolgactie kunnen zijn?

,,We verbazen ons over de staat van het monument en park. Het geheel kan volgens ons wel een opknap- en schoonmaakbeurt gebruiken. Niet direct iets voor ons als 70-plussers; wellicht iets voor jongere betrokkenen om deze mooie klus te klaren?”

Volledig scherm Jan Koelstra, Probus Leusden © Tim van der Hammen