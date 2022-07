Een coniferenlaan op Landgoed Den Treek? Ludieke actie van beheerder Martin

Ook lanen hebben niet het eeuwige leven. Maar je kunt ze wel verjongen zodat in elk geval de volgende generaties er weer van kunnen genieten. Dat is wat er gebeurt op landgoed Den Treek-Henschoten. Beheerder Martin Nolsen en zijn team van medewerkers, stagiairs en vrijwilligers voeren elk jaar een deel van het lanenherstelplan uit, dat in samenwerking met de provincie Utrecht is gemaakt. Een flinke opgave, want lanen te over op Den Treek.