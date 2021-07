Een dag na de brand in Soesterberg trekken de rookwolken op: ‘Hier schieten de tranen van in je ogen’

Rozeboom kan er nog om grinniken. Voor hem is de schade nihil. Op afstand gehouden door de politie bekijkt hij het sloopwerk dat wordt verricht tussen de blakende resten van de brand op het Wooncenter Soesterberg. Het is één grote, stinkende hoop staal. Aan niets is te zien dat hier maandag nog tapijtenzaak Roobol, Keukendepot Soesterberg, meubelzaak Leen Bakker, Badkamer.nl en Simpel stonden. Alleen de stalen balken en wat losse muurtjes hebben het intense vuur overleefd, de rest is as. Weg. Verdwenen in het verzengende vuur.