Een feestje in Amersfoort: kinderen gaan pannenkoeken bakken voor ouderen

keiverliefd op mijn auto Is het voertuig van Carel een brommer, quad, motor of auto? ‘Ik heb altijd vreemde auto’s gereden’

Is het een vogel, is het een vliegtuig? Is het een brommer, een quad, een motor of een auto? De fabrikant van de Carver noemt het zelf een ‘elektrisch stadsvoertuig’, Carel Adolfse noemt de zijne toch echt een auto. En de Carver is niet het eerste opvallende voertuig waar Carel in rijdt…