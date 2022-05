Een harde knal en een auto in een winkel aan Leusderweg; was het een ramkraak?

Bewoners aan de Leusderweg in Amersfoort zijn in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt door een enorm knal. Personen die naar buiten keken, zagen een auto in Jekel Optiek staan en schakelden de politie in. Een ramkraak? Een ongeluk? De politie tast in het duister.

Het is 03.50 uur als de eigenaresse van de brillenoptiek in Amersfoort Zuid een telefoontje krijgt waarvan ze direct wakker schrikt. Ze hoort dat er een auto in haar winkel staat en snelt naar de onderneming.

Daar treft ze het voertuig aan en heel veel agenten. Omdat onbekend is wat de oorzaak is, wordt al snel gedacht aan een ramkraak. Het onderzoek richt zich direct op een mogelijke verdachte, maar die is nergens te bekennen.

,,We weten niet wat er precies gebeurd is”, laat een politiewoordvoerder dinsdagochtend weten. Ze gaan uit van meerdere scenario’s. Hierbij kan gedacht worden aan een ramkraak, maar ook aan een (dronken?) persoon die de macht over het stuur verloor. ,,Dat is nu onderdeel van ons onderzoek.”

Of er spullen zijn weggenomen, kon de politie (nog) niet vertellen. Ook de eigenaresse hield haar kaken stijf op elkaar en benadrukt dat er nu onderzoek wordt verricht.

Wie dinsdagmiddag over de Leusderweg fietst, merkt niets van wat er zich heeft afgespeeld. Het raam is gemaakt en de optiek is open. ,,Ik heb gewoon een zaak draaiende te houden”, aldus de eigenaresse.

