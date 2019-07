Eén kind nog in ziekenhuis na hitte-incident op zomerkamp in Leusden

Dat zegt Jaap de Mooij, een van de ouders, namens het Zomerkamp Rijsnburg. Eén meisje, dat werd opgenomen op de IC in Meander Medisch Centrum in Amersfoort, moet daar volgens hem nog blijven. ,,Ze ligt niet meer op de IC, maar het protocol schrijft voor dat ze nog 24 uur geobserveerd wordt.‘’

Alle 195 kinderen van het Zomerkamp, dat zaterdag begon en morgen zou worden afgesloten, zijn gisteravond en vanmorgen vroeg naar huis gebracht. De leiding van het YMCA-kampeercentrum in de bossen van Den Treek-Henschoten besloot gisteren om alle kampen voor in totaal 400 kinderen op het terrein af te breken vanwege de hitte.

Omdat het morgen iets minder heet wordt, verwacht de YMCA dat de nieuw geplande zomerweken dan gewoon door kunnen gaan. Dat er ook enkele stafleden voor observatie zijn weggebracht, wil de organisatie niet bevestigen.

Tegen een boom

Rond half vier gistermiddag werd duidelijk dat een aantal kinderen de hitte niet meer kon verdragen. De Mooij: ,,De kinderen waren in het spelen in en rond de waterbassins of waren bord- en kaartspelletjes aan het spelen onder de bomen. Ik was er zelf bij, toen ik opeens een paar kinderen tegen een boom zag zitten, met leiding erbij.‘’

,,Ze voelden zich slap, soms misselijk. Er werd een ambulance opgeroepen maar toen al snel duidelijk werd dat er meer kinderen last kregen, is de operatie opgeschaald en zijn ook brandweer, politie en nog meer ambulances opgeroepen. Kinderen klaagden ook voor hoofdpijn en voelden zich vooral erg moe. In één geval werd een bloedneus geconstateerd, maar de jongen bleek vaker een bloedneus te krijgen.‘’

De Mooij is zeer te spreken over de adequate aanpak van de leiding, voornamelijk jongeren tussen de 17 en 20 jaar. Ook steekt hij graag een pluim op de hoed van de staf van YMCA, die volgens hem met veel zorg voor de kinderen te werk ging. Kinderen werden gekoeld met natte doeken en water. In de ambulance en het ziekenhuis werden bovendien zoutinfusen toegediend.

De organisatie valt volgens hem niets te verwijten. ,,Er is gekozen voor een aangepast programma met veel rust. Na de lunch moeten de kinderen rustig aan doen, maar vanwege de hitte werden er ook de rest van de middag geen drukke activiteiten gehouden. Niemand had dit kunnen voorzien. Er is volgens ons niets verkeerd gebeurd en ook met het eten was volgens ons helemaal niks mis.‘’

Afbreken

Voor het incident is er niet gesproken over een voortijdig afbreken van het kamp. ,,Dat is niet ter sprake geweest‘’, zegt De Mooij. ,,We hebben al een paar andere hete zomers achter de rug zonder noemenswaardige incidenten. Door rustig te blijven onder de bomen en met veel water te werken verwachtten we dat het goed zou gaan. Woensdag zijn de kinderen nog naar zwembad Octopus geweest.‘’

Waarom juist deze groep is getroffen en niet kinderen van de andere zes kampen, is niet duidelijk. ,,Er waren ook enkele kinderen van andere groepen niet lekker‘’, weet De Mooij. ,,Wij hebben geen idee.‘’

Het lijkt erop dat de kinderen bevangen zijn door een ‘hitteberoerte‘ zoals het Rode Kruis dat beschrijft. Het slachtoffer heeft dan een hoge lichaamstemperatuur, soms wel 41°C of hoger. Er is sprake van abnormaal gedrag, hoofdpijn, hallucinaties, verwardheid, angst en zelfs kans op toeval (insult). Misselijkheid, vermoeidheid en slap voelen behoren tot de normale verschijnselen. Soms zijn bewustzijnsverlies en bewusteloosheid het gevolg.