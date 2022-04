Een nieuw gemeentebestuur: in Scherpenzeel zijn ze er razendsnel uit

Amersfoort­se kinderen krijgen wekelijks les in de buiten­lucht: ‘Van lang zitten, krijg je een houten kont!’

Niks mis met een gewone reken- of taalles in de schoolbanken, maar het kan zoveel leuker én gezonder. Basisschooljuf Linda Kroeze (31) van ’t Anker in Amersfoort verruilt haar klaslokaal minimaal één keer per week voor het schoolplein. Tot enthousiasme van haar leerlingen. Met haar Instagrampagina hoopt ze andere leerkrachten te inspireren óók de buitenlucht op te zoeken.

5 april