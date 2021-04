Een ritueel of tóch iets anders: waarom dreef er een placenta in een Barneveldse vijver?

Groep onderne­mers Krankele­den­straat gaat aan de slag met pand van rockcafé Brutus

15 april ‘If it’s too loud, ya’re too old!’ Dat was de slogan van café Brutus in de Krankeledenstraat. Een van de laatste rockcafés van Amersfoort. Het ‘ruige’ café bracht in het paasweekend naar buiten dat de deuren ook na de lockdown niet meer open gaan, omdat de kroeg verkocht is aan een nieuwe eigenaar.