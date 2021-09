Een schoen van... kabeljauwhuid? Happy maakt het: ‘Vissenleer is beresterk én duurzaam’

Voor de tweede keer geen water uit de kraan in deze buurt in Soest: ‘lekkage is boosdoener’

12 september Voor de tweede keer in twee dagen zitten zo'n 150 huizen in Soest zondag een groot deel van de dag zonder water. Volgens waterbedrijf Vitens is er ter hoogte van de Beckeringhstraat een leiding gesprongen, waardoor er ook in de omliggende straten niets uit de kraan komt.