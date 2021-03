Een telefoonhouder van gerecycled mondkapjes? Dit bedrijf maakt ze: ‘Belangrijk dat we dit doen’

Vahstal gooit olie op het vuur: ‘Amers­foort­se wethouders proberen hun eigen hachje te redden’

1 maart Wethouders Hans Buijtelaar (VVD) en Willem-Jan Stegeman (D66) proberen in de kwestie-Vahstal hun eigen hachje te redden. Met een nieuwe stap naar de rechter hopen ze een definitieve eindbeslissing in het miljoenenconflict over woningbouw over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen.