Een uit de hand gelopen hobby: van illegale whiskey naar prijswinnend bier

#033 Na vijf ‘tussenja­ren’ gaat Floortje (22) nu vol voor een bestaan als kunstenaar: ‘Dit is het moment’

Floortje Krikke (22) stopte met school, nam vijf ‘tussenjaren’, maar vond in die periode wel inspiratie voor haar toekomst. Doorgroeien als beeldend kunstenaar is haar doel. De eerste expositie van Floortje is een feit: haar werk hangt bij Frame.de.galerie in Amersfoort als onderdeel van de tentoonstelling Leegte.