Een vette subsidie naar een extra parkeergarage? In Spakenburg kunnen ze wel wat beters bedenken

Jan (49) en Andries (51) staan meestal op de markt, maar als de viskotter roept, kiezen ze het ruime sop

Doordeweeks rijden ze met hun viskar de markten in het hele land af. Maar een paar keer per jaar kolkt het ‘vissersbloed’ zo hevig, dat Jan (49) en Andries (51) van Diermen in de auto stappen, helemaal naar Frankrijk of Denemarken rijden en aan boord van een kotter klimmen om heel de week op de Noordzee te vissen. ,,Vis was al een delicatesse, maar nu helemaal.”

2 september