Een vlucht naar Spanje is onbetaalbaar, en dus zoeken we de camping op: ‘Vakanties schrappen doen we niet’

Burgemees­ter plant jubileum­boom bij de olifanten in DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort is een boom rijker: een 75-jarig jubileumboom. Burgemeester Lucas Bolsius heeft samen met kinderburgemeester Lynn Verhoeven en leden van het Kinderpanel van DierenPark Amersfoort vanmiddag een plantaan geplant. ,,Ons bos is jarig, dat vieren we met de hele stad. Een jubileumboom is de kers op de verjaardagstaart.”