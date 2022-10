Een zakcentje bijverdienen door oud papier in te zamelen? Dat kan nu zelfs in Woudenberg niet meer

Een nieuw klimrek? Of een leuke activiteit tijdens het jaarlijkse zomerkamp? Voor verenigingen in Woudenberg schiet het er nu allemaal bij in, omdat de ROVA definitief stopt met het aan de straat ophalen van oud papier. De reden: de afvalophaler vindt het vanwege de veiligheid ‘niet meer verantwoord’ om vrijwilligers in te zetten bij de inzameling.

Woudenberg was de laatste gemeente in de regio Amersfoort waar vrijwilligers nog oud papier inzamelden. ,,ROVA was oorspronkelijk van plan eerder te stoppen”, aldus Daphne de Kruif, wethouder in de gemeente Woudenberg. ,,Op verzoek van de gemeente heeft ROVA ermee ingestemd om ons extra tijd te geven. De wijziging gaat dus pas in op 1 januari 2024.”

De wijziging heeft ook gevolgen voor de verenigingen en kerken die tot nu toe altijd vrijwilligers leverden voor de inzameling. ,,Ik begrijp heel goed dat dit besluit veel impact heeft”, zegt De Kruif. ,,Met name voor de verenigingen en kerken die nu inkomsten hebben uit de papierinzameling is dit geen leuke boodschap. Daarom vind ik het belangrijk dat we met de betrokken partijen in gesprek gaan.”

Niet de enige

Het is wel de bedoeling de papiercontainers aan huis te behouden. En net als pmd en restafval wordt ook oud papier in 2024 nog steeds eens in de vier weken ingezameld. Overigens is ROVA niet de enige afvalinzamelaar die dit besluit neemt. In heel Nederland stoppen inzamelaars op steeds meer plekken met deze inzamelmethode.

Bekijk onze best bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.