Eerste bewoners van nieuwe groene wijk Barneveld krijgen sleutel, ruim 1500 woningen volgen nog

Niet naar het WK kijken als boycot? Je moet juist iets wél doen, vindt Esther: ‘Hier zijn mensen geofferd’

Nog niet eerder lag een WK zó onder het vergrootglas, als de editie die gisteren is begonnen in Qatar. Vanwege het schenden van de mensenrechten van arbeiders, boycot de ene na de andere instelling het evenement. Maar dat is iets níet doen, aldus Esther Ocheng-Grünbauer uit Amersfoort. Ze wil wél wat doen. Een serie benefietconcerten voor nabestaanden van de slachtoffers bleek het antwoord.

7:05