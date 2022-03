Eerste vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk volgende week in één van de Amersfoortse kantoorpanden

Voor vluchtelingen uit Oekraïne worden in allerijl twee leegstaande kantoorpanden geschikt gemaakt. In het gebouw Suncourt aan de Zonnehof is plaats voor 170 mensen, op bedrijventerrein De Hoef aaan de Plotterweg kunnen 250 mensen opgevangen worden, zo maakt de gemeente Amersfoort bekend.

Aan de Plotterweg zou aanvankelijk plek zijn voor 150 mensen, nu blijken er honderd plaatsen meer te zijn. De locaties worden zo snel mogelijk gereed gemaakt, de verwachting is dat één van de twee volgende week geschikt is voor opvang.

Burgerservicenummer

Vanaf woensdag schrijft Amersfoort alle vluchtelingen die in de stad verblijven, in bij de gemeente. Ze ontvangen dan ook een burgerservicenummer (BSN). Daarmee kunnen ze gemakkelijker aan het werk, wanneer ze daar aan toe zijn, en kunnen ze een zorgverzekering krijgen.

Vluchtelingen die via het station Amersfoort Centraal de stad binnenkomen, worden opgevangen door vrijwilligers van het Rode Kruis. Van daaruit worden ze ofwel opgevangen bij mensen thuis, of (tijdelijk) in een hotel en straks dus ook in de voormalige kantoorpanden.

School

Kinderen gaan zo snel mogelijk naar school, naar een basisschool in de buurt van hun verblijf. Op termijn worden alle Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd verdeeld over drie scholen. Voor oudere kinderen die voortgezet onderwijs krijgen wordt zo snel mogelijk één onderwijslocatie geregeld. Doordat Nederland al kampt met een lerarentekort, is dat nog best ingewikkeld. De gemeente hoopt dat er onder de groep vluchtelingen leraren zijn die les kunnen geven.

