Eerste weekend ‘goedkoop’ de auto volgooien: topdrukte bij tankstations in en rond Amersfoort

Politie treft dinsdag 115 kilo ketamine aan bij doorzoekin­gen in Amersfoort

De politie heeft dinsdag in een lopend onderzoek in Amersfoort doorzoekingen gedaan op twee locaties in de wijken De Hoef en Liendert. Hierbij is in totaal honderdvijftien kilo ketamine aangetroffen. De ketamine werd in beslag genomen door de politie voor verder onderzoek en is inmiddels vernietigd.

1 april