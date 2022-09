Eigenaar van een huis uit de jaren 70 of 80 dat tochtig of koud is? De gemeente Soest biedt hulp

Amersfoort­se Marieke is de beste buurvrouw van de provincie: ‘Ze maakt met veel energie iets moois’

De Amersfoortse Marieke mag zaterdag, op Burendag, een prijs in ontvangst nemen omdat ze een geweldige buurvrouw is. En dat gaat verder dan een praatje over het tuinhek: ,,Marieke heeft het initiatief genomen om in een oud schoolgebouw een buurtontmoetings- en activiteitenplaats te creëren.”

15:45