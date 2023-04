Eind aan stroom vervuilende bestelbusjes in Amersfoort? ‘Ondernemers op kosten jagen!’

Baarnse koeien zien de eerste zonnestra­len in de wei: ‘Ze voelen dat ze eruit mogen’

Het is voorjaar en dat betekent dat de koeien weer de wei in mogen. Bij veehouderij Zeger en zoon van Arwout Beukers aan het Zuidereind in Baarn stonden de 110 roodbonte koeien te trappelen om de stal uit te gaan.