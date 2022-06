Eindelijk: na dertig jaar krijgt Eemdijk er een woonwijkje bij (en dat is leuk voor de basisschool)

Op de komst van nieuwe woningen wordt al jaren met smart gewacht in het vergrijzende dijkdorpje uit begin 15de eeuw, toen nog Dijkhuizen geheten. Sinds begin jaren negentig is er geen wijkje meer gebouwd. In 2016 kwam er eindelijk een plan met 40 tot 64 woningen in een gebied achter het Kerkepad, dat eigendom is van Van der Wardt. Enkele bewoners van het pad en de stichting Behoud de Eemvallei wisten het plan bij de Raad van State van tafel te krijgen.

Lees ook PREMIUM Eemdijk dreigt een seniorendorp te worden, want de huizen zijn voor jongeren véél te duur

Voor met name de School met de Bijbel, met nu rond de negentig leerlingen, was dat een domper: doordat er weinig nieuwe kinderen bij komen, wordt de school op de lange termijn met opheffing bedreigd. Nu staan er 294 woningen, waarin 820 mensen wonen. De informatieavond over het plan vorige week werd druk bezocht.

Open polder

Vreemd genoeg heeft de Raad van State zich in 2017 niet uitgelaten over het hoofdbezwaar van de bewoners en de stichting: de open polder wordt aangetast door woningbouw. De hoogste bestuursrechter heeft daar geen oordeel over: een gemeente heeft het recht om een plan te maken voor het poldergebied. De afwijzing had een erg formele reden: Bunschoten kon niet goed aantonen dat woningbouw hier ook voor de regio van belang is.

Nu er zoveel druk ligt op het realiseren van woningen kan dit plan er prima bij, meent Bunschoten. Plan is om minimaal 28 rijwoningen, 18 twee-onder-eenkappers en 18 vrijstaande woningen neer te zetten. Er zijn ook al nieuwe straatnamen bekend: Polderstraat, Eilandstraat en Landschapsstraat. Verwacht wordt dat er 53 verkeersbewegingen per dag bij komen. Nu zijn dat er 530 per etmaal.

Volledig scherm De School met de Bijbel in Eemdijk wacht met smart op nieuwe kinderen. © Google Maps

Volledig scherm Eemdijk heeft al sinds begin jaren negentig nauwelijks nieuwe woningen gehad. © Caspar Huurdeman

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.