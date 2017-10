Eis: 12 jaar cel en tbs voor brandstichting Gounodstraat

Tegen de 28-jarige Thi H. is vanmiddag voor de rechtbank in Utrecht 12 jaar gevangenisstraf geëist voor de brandstichting in een woning in de Gounodstraat in Amersfoort, waarbij in januari haar 11-jarige halfzus Lindsey Ngo om het leven kwam. Justitie wil de vrouw bovendien tbs met dwangverpleging opleggen.