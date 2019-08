Eis: zes maanden cel voor hondengevechten in Amersfoort

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt haar vriend en mede-verdachte Batikan Y. uit Soest dezelfde straf. Tegen zijn broer Dogucan Y. is 240 uur werkstraf geëist, plus drie maanden voorwaardelijk en een proeftijd van vijf jaar. Voor de vierde verdachte, Daniël van de W. uit Zeist, eist het OM een taakstraf van 180 uur, een celstraf van negentig dagen, waarvan één maand voorwaardelijk en een proeftijd van vijf jaar. Alle verdachten mogen in die periode geen honden bezitten.

Vandaag, tijdens de tweede dag van de rechtszaak tegen de verdachten, toonde de officier van justitie bloederige beelden van twee honden die elkaar in een kuil te lijf gaan. Volgens de officier van justitie werd tijdens de hondengevechten harde muziek gedraaid, zodat het gegrom en gepiep niet goed te horen was. Het gevecht zou op die manier geen argwaan wekken bij buren.

Voor het gevecht op 5 oktober in de woning van Stephanie B. schreef de Amersfoortse in een whatsappbericht: ,,Zo lang we achteraf even de muren boenen, is het gevecht in mijn woning akkoord. Ik weet dat mijn buurman om 13.00 uur niet in de woning aanwezig is.” Na het gevecht die dag wordt Daniël van de W. met een gewonde hond, die flink bloedde en in shocktoestand verkeerde, door agenten gezien als hij de woning in Amersfoort uitloopt. Hij wordt door de agenten gevolgd en in zijn woning in Zeist aangehouden.

Gefokt

Het OM stelt dat de verdachten meerdere honden bedrijfsmatig hebben gefokt. Zelf zeggen zij dat het een hobby was. Uit het dossier zou blijken dat Batikan Y. zijn honden onderbracht bij anderen om nestjes te maken. Doordat Batikan Y. zijn honden steeds bij anderen onderbracht, leek het alsof de nestjes niet van hem waren. Hij verhandelde de pups zelf, stelt het OM.



Volgens de officier van justitie zijn er minimaal dertig honden gefokt en verhandeld in één jaar tijd. Tijdens doorzoekingen in huizen van de verdachten werden half-ingevulde dierenpaspoorten en vaccinatieboekjes gevonden. Een aantal van de in beslag genomen honden was niet gechipt en had geen juiste documentatie. In appgesprekken schrijven de broers dat ze veel geld kunnen verdienen aan de handel van bepaalde honden. Zo zou het verkopen van een hond in het buitenland zo'n tweeduizend euro opleveren.

Volledig scherm Een vechthond. © ANP

Claudia Lammers, advocate van Batikan Y., meldt dat ze de strafeis disproportioneel vindt in vergelijking met de strafbeschikkingen van de drie andere verdachten. ,,Ik wil de daden van mijn cliënten niet bagatelliseren, want die zijn niet goed te praten. Maar mijn cliënt wordt nu weggezet als leider van een criminele organisatie. Dat is niet het geval. De gevechten werden niet op grote schaal georganiseerd.”

Gisteren, tijdens de eerste van drie zittingsdagen in de rechtbank in Amsterdam, verklaarden Stephanie B., haar vriend Batikan Y. en Daniël van de W. dat het houden van illegale hondengevechten in de slaapkamer van de Amersfoortse Stephanie B. nooit had mogen gebeuren. Het drietal zei spijt te hebben van het organiseren en deelnemen aan hondengevechten. De vierde verdachte Dogucan Y. beriep zich op zijn zwijgrecht.

Geobsedeerd

Waarom het drietal hun geliefde honden tegen elkaar lieten vechten, kunnen zij niet zeggen. Volgens Batikan Y. was het ‘een uit de hand gelopen hobby’. ,,Ik ben geobsedeerd met honden. Ik zat veel op Facebook, praatte met mensen en las over de gevechten. Het wekte mijn nieuwsgierigheid.”

Het Openbaar Ministerie nam 27 pitbulls, waaronder elf pups, in beslag. De honden zaten onder de wonden en littekens. Zeventien honden kregen na gedragstests een spuitje omdat zij te agressief waren.