Elektrisch vliegtuig landt bij Nationaal Militair Museum

De Pipistrel Alpha Electro is een baanbrekende ontwikkeling in de luchtvaart die op Science for Humanity gepresenteerd wordt middels vliegdemonstraties en tech-talks. Aanleiding is dat iFly, importeur voor de Benelux van de Sloveense vliegtuigbouwer Pipistrel, en Vliegschool Hilversum de krachten bundelen om elektrisch vliegen in Nederland te introduceren op vliegveld Hilversum. Dit houdt in dat de basisvliegopleiding voor privé- en mogelijk defensie-vliegers vanaf 2019 in de innovatieve Pipistrel Alpha Electro vliegtuigen zou kunnen plaatsvinden.