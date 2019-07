Elf jaar cel voor Hooglander Ron K. voor wurgen en neersteken ex met keukenmes

De officier van justitie achtte K. schuldig aan moord, omdat hij tussen het dichtknijpen van de keel en het steken met een mes genoeg tijd had om na te denken over de gevolgen van zijn daden. Toch koos hij ervoor om door te gaan. Maar volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat K. De Jager met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht: omdat niet duidelijk is hoeveel tijd er tussen het wurgen en het steken zat, kan ook niet worden vastgesteld dat hij zich in de tussentijd had kunnen bedenken. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat K.een plan had om zijn ex-vriendin te doden, aldus de rechter.



,,Het staat vast dat u Wilma de Jager heeft gedood", aldus de rechter. ,,Er kan niet exact worden gereconstrueerd hoe de ontmoeting destijds is verlopen. Hoeveel tijd er tussen uw handelingen zat is niet aan te tonen. Daarom bent u niet veroordeeld voor moord maar voor opzettelijke doodslag. U heeft haar op brute en gewelddadige wijze gedood door haar te wurgen en met een mes meerdere keren in haar hals te steken.”