Elfde (en daarmee laatste) jong van Europa's meest succesvolle luiaardkoppel geboren

DIERENPARK AMERSFOORT Na 2,5 jaar strijd tóch geen rechtszaak rond het doodschie­ten van Mike en Karibuna: ‘Eindelijk rust’

DierenPark Amersfoort hoeft zich definitief niet tegenover een rechter te verantwoorden voor de ontsnapping en het doodschieten van chimpansees Mike en Karibuna in 2020. Een poging van dierenrechtenorganisaties om de dierentuin alsnog in het beklaagdenbankje te krijgen, is mislukt. ‘Er komt nu eindelijk rust’.