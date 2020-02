Elk halfuur gaat zijn wekker: verzorger Rob ‘slaapt’ bij de zwangere olifant in DierenPark Amersfoort

,,Nee, meepuffen is niet nodig”, zegt Saris (30) lachend. Toch hing hij zijn hangmat vanavond weer aan de palen van de publieke tribune in het olifantenverblijf. De familie van grijze reuzen regelt de bevalling helemaal zelf, maar de verzorgers willen hét moment absoluut niet missen. Daarom waken ze om de beurten ’s nachts bij de kudde. ,,Iedereen leeft hier naartoe. Het is de climax, die wil je meemaken.”