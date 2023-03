Elk jaar 100.000 euro krijgen(!); klinkt als een droom, maar voor een inwoner van Soest is het werkelijkheid

Sophie (15) is gek op politiek en mocht aanschui­ven bij D66: ‘Kaag is in het echt liever dan op tv’

Politiek?! Haar klasgenoten begrijpen niet wat daar nou zo leuk aan is. Maar de 15-jarige Sophie Oversteegen vindt die debatten in Den Haag juist erg boeiend. ,,Het is best belangrijk, het gaat over onze maatschappij.”