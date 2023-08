Emilie (24) wil ooit naar Afrika om met kinderen te werken: ‘Lijkt me een mooie ervaring’

Damherten vinden gruwelijke dood in ballenvan­ger op voetbal­veld: ‘Nek zat helemaal vastge­draaid’

De schok was groot deze week: een damhert vond een wrede dood in een ballenvangnet op een voetbalveld in Soest. Henk Lensink, medewerker van de Dierenambulance Eemland, snapte er niets van. Tót de oplossing van het raadsel vrijdag uit totaal onverwachte hoek kwam.