En hup, wéér 25 euro binnen: niet de bank, maar fans investeren in nieuw filiaal van hun lievelingszaakje

Schimmel in kelder, water in de lift en een kapotte brandtrap (en dat voor 1100 euro in de maand)

Een deur die zo verrot is dat die met metalen platen overeind moet worden gehouden. Een afgebroken trede van een brandtrap die maar niet gemaakt wordt. Schots en scheef liggende tegels. Voortdurende lekkageproblemen, ook in de lift. Schimmel in de kelder. Maandenlang geen intercom. De meeste bewoners van de 22 appartementen boven koopgoot Amicitia in Amersfoort zijn ten einde raad over de staat van hun wooncomplex.

27 augustus