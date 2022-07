En wéér is het raak; auto met aanmaakblokje in brand gestoken

Vandalen vernielen tentoon­stel­ling over mensenhan­del, burgemees­ter boos: ‘Meld je’

De rondreizende tentoonstelling ‘Open je ogen’, over mensenhandel, is in de huidige standplaats Soest vernield door vandalen. Zes banieren zijn gesloopt. Burgemeester Rob Metz roept de daders op zich te melden. Hij wil met hen in gesprek.

30 juni