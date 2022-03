Energiegigant spoort boeren op via Google en KvK: Bunschotense weilanden straks vol zonnepanelen?

‘Even’ een paspoort of rijbewijs aanvragen in Amersfoort? Daar moet je weken op wachten

Nog even snel een paspoort aanvragen voor vertrek naar Oostenrijk, Zwitserland of Italië? Of met spoed een rijbewijs nodig omdat de oude bijna is verlopen? Succes! Wie nu nog zo'n document nodig heeft, moet in de regio Amersfoort tot wel vier weken wachten op een plek aan de balie.

26 maart