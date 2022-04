Enge gehaktballen waren de schrik van ieder hondenbaasje, nu blijkt: ‘Er zat gif in’

Mysterieu­ze gifballen houden baasjes bezig: ‘Ik gun het Bobbie zo om los te lopen, maar nu even niet’

Met argusogen naar de grond kijken, terwijl je hond zijn neus in de bladeren steekt: baasjes in het Amersfoortse Bergkwartier zijn beducht op ‘giftige gehaktballen’. Sloeg eerst Leusden alarm, nu is het ook in Amersfoort raak. ,,Ik mijd het gebied nu, want ik ben echt bezorgd.”

