Envelop met zeer giftige stof aangetroffen bij Amersfoortse supermarkt

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht is daar woensdag aan het begin van de avond een vrachtwagen met een zeecontainer voor komen rijden om spullen af te leveren bij de supermarkt. Daarbij werd een envelop gevonden met aluminiumfosfide, gebruikt voor het verdelgen van ratten of insecten, aangetroffen die mee naar binnen is gekomen. Dat had niet mogen gebeuren. ,,Het is precies zoals ik het zeg‘’, aldus de woordvoerder. ,,Ik vind het zelf ook een vreemd verhaal.’’