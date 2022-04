Er komt een camera te hangen voor Amersfoort Centraal en dit is waarom

Bunschoten tikt energiebe­drijf dat boeren benadert op de vingers: ‘Wij doen helemaal geen zaken met jullie’

De gemeente Bunschoten is absoluut niet te spreken over de manier waarop boeren in het gebied worden aangespoord hun weiland vol te leggen met zonnecollectoren. Burgemeester Melis van de Groep heeft het bedrijf dat langs de erven gaat op de vingers getikt, vooral omdat de suggestie wordt gewekt dat er contract zou liggen met de gemeente.

2 april