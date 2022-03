Er moest heel veel aan gebeuren, maar Silva wilde per se deze auto in deze kleur: ‘Ik was op slag verliefd’

Torenhoge brandstof­prij­zen, maar tóch druk aan de dure Shell-pomp langs de A1 (en dat heeft een reden)

Wie denkt dat automobilisten de pompstations langs de snelweg links laten liggen nu de benzineprijs door het dak is, heeft het goed mis. Bij Shell De Slaag aan de A1 bij Baarn is het zaterdagmiddag zelfs zoeken naar een plekje. Maar of iedereen ook echt voor benzine komt?

12 maart