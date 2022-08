Ergernis om omgekeerde vlaggen: ‘Wat als een andere protestbeweging de publieke ruimte zou kapen?’

Brand in laadruimte vrachtwa­gen, brandweer Soest snel ter plaatste

In de laadruimte van een vrachtwagen is dinsdagmiddag brand ontstaan bij De Schans in Soest. De container met grofvuil vatte vlam. De vrachtwagenchauffeur reageerde alert en dumpte de inhoud die in brand stond en belde de brandweer.

30 augustus