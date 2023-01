Ernst en Denise wonen in ‘hemels’ huis in de gezellige Amersfoortse binnenstad, maar gaan nu tóch weg

Rutger is club­scheids­rech­ter van het jaar in provincie Utrecht en fluit ‘op zijn Brits’: ‘Beetje respect kan geen kwaad’

Elk weekend staan er ruim 30.000 clubscheidsrechters op het veld en in de zaal. Rutger van den Noort van voetbalvereniging Hooglanderveen is er daar één van. Onlangs werd hij gekozen tot clubscheidsrechter van het jaar in de provincie Utrecht.

19 januari