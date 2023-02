Eten bij theaterrestaurant TREK in Amersfoort: dit heerlijke voorprogramma verdient applaus

Steeds meer mensen met WW-uitkering in Amersfoort, maar voor dít werk wordt nog veel personeel gezocht

In de arbeidsmarktregio Amersfoort ontvingen in januari meer mensen een WW-uitkering dan in de vorige maand. Het totaal kwam eind januari uit op 2.754, een stijging met 26 verstrekte uitkeringen (1,0%), ten opzichte van de maand december. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 3,5%.