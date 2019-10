Eten over of geen geld? Naar de ruilkast!

Heeft u een blik soep in de kast staan en is het niet helemaal uw smaak of kreeg u bij een aankoop het tweede product gratis? Vrijwilligers Jolanda Notten en Karin Haije van ontmoetingscentrum De Herberg in de wijk Nieuwland hopen dat mensen de potten erwtjes, pakken rijst of blikjes soep naar de ‘ruil(koel)kast’ brengen.