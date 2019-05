Extra onderzoek naar dode baby's Amersfoort

Het gerechtshof in Den Bosch heeft vandaag extra onderzoek gelast in de zaak over een Amersfoortse vrouw die in 2002 en 2004 haar pasgeboren baby’s zou hebben gedood. De vrouw werd eerder vrijgesproken omdat zowel het gerechtshof als de rechtbank meende dat niet met zekerheid was vast te stellen of de baby’s levend ter wereld waren gekomen. Daarom kon een strafbare poging tot doodslag op de baby’s niet worden bewezen, was het oordeel.

De Hoge Raad verwees de zaak evenwel terug. De vraag die volgens de hoogste rechter moet worden beantwoord is of het aannemelijk is dat de baby’s dood ter wereld kwamen. Pas als dat het geval is, kan de vrouw opnieuw worden vrijgesproken. Een gynaecoloog moet daarom het dossier extra bestuderen, besloot het hof.

De vrouw stapte in 2014 naar de politie, omdat ze niet meer met haar geheim kon leven. ,,Ik voelde me zo schuldig dat ik mijn plicht moest doen en naar de politie ben gestapt om mezelf aan te geven’’, zei H. tijdens een eerdere behandeling van haar zaak in de rechtbank Midden-Nederland. Op de vliering van H’s woning deed de politie in februari 2014 een gruwelijke vondst. In een beautycase liggen de botjes van een pasgeboren baby en een vergane handdoek. Een groot blik herbergt een dichtgeknoopte vuilniszak met daarin een babylijkje in verregaande staat van ontbinding.

Bij de politie doet ze in zeven verhoren hortend en stotend haar verhaal. Emotioneel en verward vertelt ze dat ze haar twee baby’s als een vod heeft weggedaan. Dat ze hun geen zorg heeft gegeven en in haar ogen dus heeft vermoord. ,,Ik heb ze laten versterven.’’

Toilet

De kinderen werden op het toilet geboren. Na de geboorte liet de vrouw de baby’s in de pot liggen. De vrouw zou tijdens de zwangerschap gewoon hebben gerookt. Bovendien vierde ze om het weekend feest, inclusief gebruik van alcohol, cocaïne en xtc. Volgens één gynaecoloog is de kans dat de baby’s dood werden geboren ‘aannemelijk’, een ander vond het ‘een reële mogelijkheid’.

Behalve het inhoudelijke onderzoek door de gynaecoloog, moet er ook nieuw onderzoek komen naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte vrouw. Zij heeft last van een chronische depressie en verschillende andere psychische problemen. Ze heeft moeite met het vinden van de goede hulp, zei ze maandag bij het hof.

‘Niet weer’

Waarom H. deed wat ze deed, is altijd een raadsel gebleven. ,,O nee niet weer, dacht ik toen ik vlak voor de bevalling ontdekte dat ik zwanger was", zei ze in 2014 tegen de rechter. ,,Het gevoel was nog heftiger dan de vorige keer. Maar nu zou ik het anders doen. Ik zou hulp vragen of de baby te vondeling leggen. Maar waarom ik het weer niet deed? Ik denk uit angst. Ik zag dat deze baby anders lag dan de vorige. Met de beentjes over de rand van de wc en het ruggetje naar mij toe. Ik weet dat ik het in een blik heb gelegd. Dat moet wel, maar ik zie het mezelf niet doen. Ik heb er geen beeld meer bij. In een vuilniszak moet ik de baby hebben gewikkeld, maar daar herinner ik me echt niets meer van.’’

H. is heeft een oudere dochter, haar eerstgeborene, en was tijdens haar geboorte ook al verward. Voor de bevalling besloot ze naar het ziekenhuis te gaan en stond haar kind ter adoptie af. Toen haar ouders daarachter kwamen, werd de adoptie in allerijl teruggedraaid.

Het is onduidelijk wanneer de zaak verder gaat.