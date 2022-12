Extreem lange werkdagen en 40 man in één huis: veel mis bij controle op arbeidsmigranten in Leusden

Bij de controle, die in samenspraak met de politie en brandweer werd gehouden, werd aangekondigd bij 15 adressen aangebeld. ,,De brandweer stelde bij drie panden vast dat de brandveiligheid onder de maat was. Zo waren er geen vluchtwegen, brandmelders en andere veiligheidsvoorschriften”, aldus burgemeester Gerolf Bouwmeester in een bericht over de afloop. ,,De pandeigenaren moesten direct orde op zaken stellen.”

Quote Ik roep de hulp van onze inwoners in om deze signalen aan ons door te blijven geven Burgemeester Gerolf Bouwmeester

Verder is gebleken dat arbeidsmigranten in 9 van de 10 gevallen niet ingeschreven staan in het basisregistratiesysteem van de gemeente, aldus Bouwmeester. ,,Uit gesprekken met arbeidsmigranten is in sommige gevallen gebleken dat zij lange werkdagen maken tegen een te laag inkomen en voor onderdak een hoge prijs moeten betalen. Daarnaast werd aangegeven dat er soms ook sprake is van overmatig drank- en drugsgebruik. Dit zorgt ervoor dat arbeidsmigranten een onveilige sfeer ervaren.”

Waar controles hebben plaatsgevonden

De controle vond plaats naar aanleiding van ‘signalen’. Waar de controles precies hebben plaatsgevonden en of er aanhoudingen zijn verricht of boetes zijn uitgedeeld, wil Leusden niet zeggen. ,,Iedereen heeft recht op een veilige woon- en werkplek in Leusden. Zelf heb ik ook gesproken met verschillende arbeidsmigranten tijdens de controle en gezien dat de brandveiligheid in de woning niet op orde was. Ik roep de hulp van onze inwoners dan ook in om deze signalen aan ons door te blijven geven.”

